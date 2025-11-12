記者会見で介護現場で働く職員の処遇改善を訴える、全国老人保健施設協会の東憲太郎会長（右）＝12日午後、東京都千代田区全国老人保健施設協会など介護関連の12団体は12日、東京都内で記者会見を開き、介護現場で働く職員の賃金が低く、他産業との差が広がっているとして国の支援を求めた。同協会の東憲太郎会長は、2025年度補正予算での財政支援や、臨時の介護報酬改定による処遇改善で「格差是正をしっかりとやってほしい」と