バドミントンのワールドツアー、熊本マスターズジャパン。2日目の11月12日は、再春館製薬所の山口茜選手が登場しました。 【写真を見る】熊本マスターズジャパン2日目大会2連覇狙う山口茜 逆転で勝ち切り！熊本出身選手たちも初戦突破 大会2連覇を目指す山口は、女子シングルスの初戦に登場。世界ランク75位のチェン・スユ（台湾）と対戦しました。 第1ゲーム、相手の巧みなショットに振り回