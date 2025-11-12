来春ＷＢＣで大会連覇を目指す野球日本代表・侍ジャパンは１２日に宮崎強化合宿を打ち上げ、代表初選出となった野村勇内野手（２８＝ソフトバンク）が充実の１週間を振り返った。１０日に行われた広島との練習試合では豪快なアーチを披露するなどアピールに成功。「いろんな人と交流できて濃い１週間でした。やっぱり（合宿に参加したことで）テンションが上がりましたし、もっと上を目指して頑張りたいと思いました」と、日の