岡山市が新アリーナ整備に向け始動 岡山市が目指す、新アリーナの整備について検討会議が開かれ、大森市長は実現に向けて計画を進める意向を示しました。 岡山市は、北区野田に最大1万人規模のアリーナの整備を計画しています。12日に開かれた検討会議で、岡山市は、事業にかかる財源計画の現状を説明しました。 これによりますと、約280億円の事業費のうち、国の交付金などを活用して108億円を