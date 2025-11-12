大相撲九州場所４日目（１２日、福岡国際センター）、新関脇安青錦（２１＝安治川）が幕内隆の勝（３０＝常盤山）を一方的に押し出して勝ちっ放しの４連勝。取組後の支度部屋では「昨日（３日目は首投げで逆転勝ち）は内容がダメだったので、切り替えた。今日は前に攻められて良かった」とうなずいた。幕内では自身初の初日から４連勝にも「（気持ちは）全然、変わらない。初日から連勝はなかったけど、連勝はよくありましたか