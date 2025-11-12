【モデルプレス＝2025/11/12】Prime Videoにて独占配信中の恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』シーズン3に出演したモデルのミクが11月11日、自身のInstagramを更新。彩り豊かな手料理を披露し、反響が寄せられている。【写真】「ラブトラ3」出演モデル「お家ご飯のレベル超えてる」手料理◆ミク、ハマっている手料理を披露ミクは「最近のお家ご飯」とコメントし、多数の手料理を投稿。「蒸籠蒸しにハマってて もりもり食べて