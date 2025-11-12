2025年3月31日、惜しまれながらも解散したKAT-TUN。11月8日(土)に千葉・ZOZOマリンスタジアムでファイナルライブ「Break the KAT-TUN」を開催した。2001年の結成から約24年の軌跡を辿るセットリストで最高のステージを届けたドラマティックな瞬間をレポートします。曇天に夜の帳がゆっくりと下りようとしていた17時──。海風がそよぐZOZOマリンスタジアムにはラストライブを見届けようと集まった3万人のファンの熱気であふれてい