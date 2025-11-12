京都市伏見区で2025年11月10日、「熊らしき動物」の目撃情報があったが、その後、「調査した結果、目撃対象は熊ではなく人であったことが判明しました」とアナウンスされ、驚きの声が寄せられている。なぜ、人とクマを見間違えたのだろうか。クマの対応を担当する伏見区地域力推進室に詳しい話を聞いた。「調査した結果、目撃対象は熊ではなく...」京都府警犯罪抑止対策室のXは10日14時29分、伏見区向島黒坊町の田畑で「熊らしき動