女優の橋本環奈（26歳）が、11月12日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。“最近チャレンジしたこと”を語った。11日に東京・表参道ヒルズのクリスマスツリー点灯式に出席した橋本が、番組のインタビューに対応。最近は物欲がなく、クリスマスに欲しいものがあまりないという中で、「なにかこう…新しい経験をしたい。休みとか時間があったら海外に行って、いろんな景色を見てってやってみたい」と語る。また