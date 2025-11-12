岐阜県多治見市にある5つの学校のメールアカウントが不正アクセスを受け、約1万6000件のなりすましメールが送信されていたことが分かりました。 岐阜県によりますと、多治見市立北稜中学校で6日、「メールを送信できませんでした」というエラー通知が大量に届いたことで、送信した覚えがないメールがあることに気付き、県教育委員会に連絡がありました。 その後の調査で、5日から6日の