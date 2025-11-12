コメの生産から商品化までを学んでいる高知県いの町の小学校で、11月12日に販売に向けた準備がおこなわれました。いの町の伊野南小学校が取り組む「お米づくり体験プロジェクト」は、子どもたちが高知市の高知食糧からコメ作りや加工・販売について学ぶものです。子どもたちは今年5月から学校の近くにある田んぼでコメを育ててきました。9月に収穫し、「こころ」と名付けた無洗米521キロを生産しました。12日の授業ではコメの販売