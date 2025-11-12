タイ発コスメブランドCathy Doll（キャシードール）から、待望の新作として「ソールドアウトリップバーム」が登場します！2025年11月19日（水）12:00より楽天市場の公式ショップにてWEB先行発売、さらに11月下旬には全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）でも順次発売予定です。3種のヒアルロン酸*配合で“ふっくら／うるツヤ”唇へ導くこのバームは、日中のリップメイクにも、夜のリップケア