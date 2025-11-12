阪神からドラフト2位指名を受けた日大・谷端将伍内野手（21）が、東京都文京区のホテルで契約7000万円、年俸1200万円で仮契約を行った。「指名挨拶の時より実感が少し湧いて、勝負の世界に入るんだなという気持ちが1番です」3年時には東都リーグで春秋連続の首位打者に輝くなど、対応力のある打撃が魅力の内野手。仮契約の場では球団から「阪神タイガースを代表するような選手になってくださいというお話はいただきました」と期