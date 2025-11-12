藤井聡太竜王（23）＝王将など6冠＝が佐々木勇気八段（31）を挑戦者に迎える第38期竜王戦7番勝負は12日、京都競馬場で第4局1日目が始まり、戦型は先手・佐々木の角換わりに進んだ。午後6時の封じ手時刻までに84手進み、85手目を佐々木が封じた。持ち時間8時間から佐々木は3時間35分、藤井は3時間37分消費した。対戦成績はここまで藤井の3勝0敗。藤井が勝てば5連覇となり、史上3人目の永世竜王資格を得る。角を交換後、藤井が