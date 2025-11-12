所属事務所との対立が続いていた韓国の人気グループNewJeansについて、メンバーのうち2人が事務所に戻り、活動を再開することが発表されました。【映像】活動を再開するHAERINさんHYEINとHYEINさん韓国の芸能事務所ADORは12日、NewJeansのメンバー5人のうち、HAERINさんとHYEINさんの2人が「ともに活動を続ける意思を伝えてきた」と発表しました。「円滑な芸能活動を続けられるように最善を尽くす」としています。残る3人の