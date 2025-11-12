自民党と日本維新の会は連立政権の合意文書に盛り込んだ衆議院の議員定数削減に関する議論をスタートさせました。ただ、早くも温度差が浮き彫りとなっています。【写真を見る】「議員定数削減」議論開始も自民・維新の“温度差”浮き彫り維新は「絶対条件」も自民内には慎重論も先ほど、選挙制度に関する協議体の初会合を開いた自民党と日本維新の会。自民党加藤勝信 政治制度改革本部長「合意文書を踏まえ、また国会の会