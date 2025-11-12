前橋市長を脅迫した疑いで市民が逮捕されました。【映像】前橋市長を脅迫か 市民を逮捕前橋市の無職・高橋正容疑者（68）は10月、小川晶市長が設置したコールセンターに電話して「責任とらないのか殺したくなっちゃったよ」などと市長を脅した疑いが持たれています。電話は事務員が応対していました。警察によりますと、高橋容疑者は小川市長が既婚の男性職員と複数回ホテルに行っていた問題について「市長の対応に不満があ