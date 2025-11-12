木曜日は台風26号が沖縄に接近し、温帯低気圧に変わる見通しです。沖縄や奄美は局地的に激しい雨の降る所がありそうです。沖縄ではうねりを伴う高波に警戒し、強風に注意・警戒をしてください。全国的にも雲の広がる所が多く、北日本や西日本も雨の降る所がある見込みです。木曜日は台風26号が沖縄に接近し、温帯低気圧に変わる見通しです。沖縄では前線や台風周辺から暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、これまでに大雨とな