お笑いコンビ「駆け抜けて軽トラ」として活動していた餅田コシヒカリ（31）が、健康遊具でストレッチする姿を公開。「笑ってしまった」「使ってる人初めて見た」など、多くの反響が寄せられている。【映像】100kg女子の水着姿や「ベイマックスみたい」な背中所属事務所の公式サイトでバスト108cm、ウエスト100cm、ヒップ112cmであることを公表している餅田。Instagramでは、プライベートの様子を発信していて、水着姿で川を満