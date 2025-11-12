高市首相が連日の国会答弁に備える勉強会で「リモート」形式を活用している。午前３時に首相公邸に首相秘書官らを集めた「未明勉強会」が物議を醸した反省から、最近は、東京・赤坂の衆院議員宿舎で一人で資料を読み込み、必要に応じて電話で秘書官らとやりとりする方式に切り替えた。リモート勉強会が奏功し、１２日の参院予算委員会に先立ち、首相が首相官邸に入ったのは午前７時５０分頃だった。宿舎で答弁準備を済ませたた