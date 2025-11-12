通勤時間帯の電車が2度にわたり運行停止に。原因は、男が線路に投げ込んだ三角コーンや看板でした。警察車両を囲むように立つ警察官。車から出てきたのはニット帽をかぶり、マスクをした高沢信明容疑者（54）です。高沢容疑者が行った行為。それは線路への物の投げ込みでした。高沢容疑者は2025年9月、東京・品川区のJR大井町駅前にある橋の上から三角コーンを線路に向かって投げ込みました。コーンは電車には当たらなかったものの