生成AI（生成的人工知能）サービスの革新的発展と規範的な応用を促進するため、中国国家インターネット情報弁公室は関係当局とともに「生成AIサービス管理暫定規則」の要求に基づき、生成AIサービスの届出作業を継続的に進めていることが11日、国家インターネット情報弁公室への取材で分かった。1日時点で計611種類の生成AIサービスが届出を完了したという。新華社が伝えた。世論形成や社会動員能力を有する生成AIサービスを提供す