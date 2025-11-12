9日に開幕した中国の第15回全国運動会（全運会）では、水泳女子200メートル個人メドレー決勝が11日に行われた。13歳の河北省チームの于子迪（ユー・ズーディー）が13年ぶりのアジア記録更新となる2分7秒41の成績で優勝した。（提供/人民網日本語版・編集/KN）