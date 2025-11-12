セ三塁手部門は該当者なしに41票守備の名手に贈られる「第54回三井ゴールデン・グラブ賞」が12日に発表された。納得の顔ぶれが並んだ一方で、「1票」のみ投じられた選手も少なくなかった。また、「該当者なし」に票が“集結”した部門もあった。候補人数が多い外野手部門は両リーグとも票が割れるケースは少ない。今年のパ・リーグでは計15選手に得票された。その中でオリックス・西川龍馬外野手に1票だけが投じられ、該当者な