山形市にある「もみじ公園」では紅葉が見頃を迎えていて、赤や黄色に染まったモミジが庭園に彩りを添えています。 【写真を見る】自然が生み出した芸術！ 「もみじ公園」で紅葉が見ごろ（山形市） 訪れた人「１番綺麗。天気も良いしよかった。格別」 山形市東原町にある紅葉の名所「もみじ公園」です。 ヤマモミジやイロハモミジなど４種類、およそ１９０本のモミジが庭園を彩り、この時期だけの美しい景色が広がっています。