深刻化するクマ被害。特に被害が甚大な秋田県では、外出への注意喚起によって客足が遠のいた飲食店が危機に陥っている。北秋田市のスナック経営者は「売り上げが3分の1になった」と明かす。彼らの苦境を追った。 【画像】「外に飲みに行けない」クマが平然と住宅地を歩く鹿角市内の様子 「警察がパトロールしてくれるのはありがたいんですけど…」 「売り上げは去年の同月と比べて、3分の1です。常連さんがまったく来店し