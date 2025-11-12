¡Ö1963Ç¯¤ËÀ¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤È·ÀÌó¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢ºßÀÒ¤·¤¿Áª¼ê¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¡£ÊÆ¹ñºß½»¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦E¡¦¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¡Ê81¡Ë¤«¤éÀ¾Å´¤Î¸å·ÑµåÃÄ¡¢À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ê¡¢µ­¼Ô¤â°ì½ï¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢¡ÖÎý½¬À¸¤Î²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¡×¤È¤Î?·ëÏÀ?¤òµ­»ö¤Ë¤·¤¿¡£¡Ú»ä¤ÏÀ¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËºßÀÒ¤·¤¿¤Î¤«¡©ÊÆ¹ñ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»1963Ç¯¤Î¡Ö¸¸¡×¤ÎÀ¾Å´³°¹ñ¿Íº¸ÏÓ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡Û¤Ï¤³¤Á¤é¤½¤Îµ­»ö¤òÆÉ¤ó¤ÀÆÉ