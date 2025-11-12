俳優の広末涼子さんが4月に新東名高速道路のトンネル内で起こした事故を巡り、警察は11月13日にも広末さんを過失運転傷害の疑いで書類送検する方針を固めたことが分かりました。 広末涼子さんは4月、静岡県掛川市の新東名上り線の粟ヶ岳トンネルの中で、自らが運転する車をトレーラーに追突させ、同乗していた男性が骨折などのけがをしていました。 この事故について、警察はこれまで広末さんを実況見分に立ち合わせ