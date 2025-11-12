NBAとNBPA(全米バスケットボール選手会)は日本時間12日、2026NBAオールスターゲームの新しい対戦形式を発表。それは「アメリカチームVSワールドチーム」となります。2026年のNBAオールスターゲームでは、アメリカ代表選手の2チームと国際選手の1チーム(ワールドチーム)の計3チームが総当たり戦を行い、成績上位2チームが決勝戦を戦います。12分のゲームが4試合行われます。各チームはそれぞれ最低8人、これまでと同様で、24人のNBA