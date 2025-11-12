「オートレースメモリアル・Ｇ２」（１２日、川口）谷島俊行（４９）＝川口・２５期＝が初日３Ｒで１周３角から先頭に立って、そのまま押し切った。前節２日目から変調してドドドが出ていたが、ピストン、リング交換で大幅良化。「全部がいい方に出た。手前の力強さ、直線の感じがいい。タイムも納得いくもの。タイヤも良く、今回使おうと温存していたもの。うまくまとまってくれました」と会心の笑みを見せる。エンジンはＯ