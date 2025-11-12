【ジュネーブ共同】世界知的所有権機関（WIPO）は12日、2024年の世界の特許出願件数が前年比4.9％増え、過去最多の約372万5千件に達したとする報告書を発表した。首位は中国の約180万件で、米国の約50万件、日本の約42万件と続いた。商標の出願数は同0.1％減で、意匠（デザイン）は同2.2％増だった。報告書によると、特許出願でインドとフィンランド、トルコが前年に比べ大幅に伸びた。出願と公開の最新データが手に入る23年で