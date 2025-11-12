韓国の８人組ボーイズグループ・ＡＴＥＥＺ（エイティーズ）のＭＩＮＧＩ（ミンギ＝２６）が、公演中に指を骨折していたことが判明したと１１日、現地メディアのＮｅｗｓｅｎなどが報じた。記事によると、所属事務所・ＫＱエンターテインメントが「ＷＡＴＥＲＢＯＭＢ」のマカオ公演で、突出したステージで転倒したことを伝えたという。そして公演後に病院へ行き、左手薬指の骨折と診断され、現在は該当部位にギプスをした状態