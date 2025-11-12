金融庁金融庁が信用金庫に対して、相続といった信託業務免許を認可する方針であることが12日、分かった。国内で地域に密着する信金に信託業務を認めるのは初めて。城北信用金庫（東京）の申請を月内にも認可する方向で調整する。高齢者を念頭に資産形成拡大を支援するのが狙い。信金は銀行との顧客獲得競争が激しくなっており、業務拡大で経営基盤を強化する。相応の規模を持つ都市部の信金を中心に、信託業務への参入が今後も