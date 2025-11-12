米ＡＰ通信のデイジー・ビーラシンハム社長が１２日、東京都内で記者会見し、報道機関とＡＩ（人工知能）の関わりについて持論を語った。ＡＩ活用により作業効率が改善する一方で、「報道の信頼性を確保するためには、記事の編集や確認に人間のジャーナリストを必ず関与させることが重要だ」と述べた。ＡＰは２０２３年、報道機関としては初めて対話型ＡＩサービス「チャットＧＰＴ」の開発元・米オープンＡＩと提携を結んだ。