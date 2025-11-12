日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万125円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 75(75) BNPパリバ証券 18(18) ソシエテジェネラル証券12(12) 楽天証券11(11) イン