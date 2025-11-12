石川県能登町にある農家民宿では、エネルギーの地産地消に取り組んでいます。災害が発生した時には、非常用電源としても活用できるこの仕組み。目指すのは”ゼロカーボン”です。能登町の山あいにある農家民宿「春蘭の里」。先週、企業などの関係者が視察に訪れ、行っていたのは… バギーやキックボードの乗車体験です。実は、これらの乗り物は、水素と酸素から電気をつくる燃料電池で動いています。視