岐阜県可児市の女性を殺害した疑いで逮捕された岐阜市の男が、殺人の罪で起訴されました。 【写真を見る】33歳女性を殺害した疑いで逮捕された55歳男 “殺人”で起訴 内縁の妻は“処分保留” 被害者の妹｢姉を返して｣ 岐阜 起訴されたのは、岐阜市の無職･立花浩二被告55歳です。起訴状などによりますと立花被告は去年12月、駐車した車の中で可児市の飲食店従業員・野村花織さん33歳を殺害した殺人の罪に問われています。検察は、