日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１２日、国際親善試合ガーナ戦（１４日、豊田スタジアム）、ボリビア戦（１８日、国立）に臨むメンバー２６人の背番号を発表した。ＭＦ堂安律（Ｅフランクフルト）が今回も１０番を背負い、ＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）は２０番。今回はＧＫ鈴木彩艶（パルマ）が負傷で活動に参加できなかった中、１番はＧＫ早川友基（鹿島）となった。メンバーと背番号は以下の通り【ＧＫ】１早川