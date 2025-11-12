楽天は１２日、育成選手の古賀康誠投手（２１）と支配下選手契約に合意したと発表した。年俸は４３０万円（金額は推定）。古賀は下関国際３年時、夏の甲子園で準優勝。その年の育成ドラフト２位で入団した。今季は２軍で１９試合に登板して５勝５敗１セーブ、防御率４・３１。チームには少ない左腕として活躍が期待される。「まずはスタートラインにやっと立てたなという気持ちです。自分の課題をひとつずつクリアしていけば支配