明海大学（千葉県浦安市、埼玉県坂戸市）の教職員組合が教職員に宛てて発送した「組合報」を大学が無断で回収していた問題で、中央労働委員会（中労委、厚労省外局機関）が発した不当労働行為の救済命令に対し、大学が取り消しを求めた裁判の控訴審が11月10日、東京高裁で開かれた。 同高裁は、大学側（原告）の訴えを退けた東京地裁判決を支持し、控訴を棄却した。 教職員組合の代表と代理人弁護士は翌11日、都内で会見を開き、