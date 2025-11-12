地産地消マルシェ提供：岡山市 岡山市で地元の食材を使った料理やスイーツが味わえる「おかやま秋の収穫祭地産地消マルシェ2025」が11月16日に開かれます。 地元の農産物の魅力を知ってもらおうと岡山市が毎年開いているもので、今回が10回目です。当日は約40のブースが出店します。 岡山市の飲食店が地元農産物を使って創作した地産地消メニューなどを味わうことができるブースは、毎年人