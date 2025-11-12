日本銀行１１日の外為市場出来高 ドル円 スポット 37億8200万ドル スワップ 325億6100万ドル ユーロドル スポット 4億2100万ドル スワップ 37億6200万ドル ※前日発表分のリバイス ドル円 スポット 34億1300万ドル スワップ 384億800万ドル（リバイス） ユーロドル スポット 4億2500万ドル スワップ 33億ドル