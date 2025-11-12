2028年に開催される全国植樹祭に向けて、子どもたちに森の豊かさを考えてもらおうと、11月12日に高知県南国市の小学校でドングリが配られました。南国市の久礼田小学校で行われた「どんぐりの出発式」は2028年に開催される「第78回全国植樹祭」を前に子どもたちにドングリを育ててもらい、木の大切さや森の豊かさについて考えてもらおうと県が企画したものです。全国植樹祭は木を植え、森を取り戻すことを目的に毎年全国で開催され