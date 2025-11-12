ポンド売り、英スターマー首相解任の動きを警戒＝ロンドン為替 ロンドン序盤、にわかにポンド売りが入っている。ポンドドルは1.3150付近から.13115付近に下落。ポンド円は203.57付近まで買われていたが、足元では203円台割れへと反落。対ユーロでもポンドは売られている。 真偽のほどは不確実だが、報道によると労働党議員たちがスターマー首相の解任を画策しているという。対抗勢力とし