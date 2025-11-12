ユーロ圏１０年債利回り格差仏７５、伊７４ｂｐに縮小 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:18時点）（%） ドイツ2.67 フランス3.419（+75） イタリア3.408（+74） スペイン3.171（+50） オランダ2.812（+14） ギリシャ3.29（+62） ポルトガル3.02（+35） ベルギー3.195（+53） オーストリア2.957（+29） アイルランド2.888（+22