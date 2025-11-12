2024年12月、出国のピークを迎え、混雑する成田空港政府、与党は「国際観光旅客税」（出国税）を引き上げる方向で調整に入った。現行の3倍となる3千円が軸で、オーバーツーリズム（観光公害）対策の財源拡充が狙い。政府内にはパスポートの取得費軽減に充てる案も浮上。関係者が12日、明らかにした。年末の税制改正議論で論点となりそうだ。出国税は日本からの出国者1人につき千円を課すもので、2024年度の税収は過去最高の524