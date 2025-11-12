11月10日（月）に放送された『あのちゃんねる』には、あのが最近気になっている意外なゲストが登場した。【映像】Hey! Say! JUMP郄木雄也、バラエティレア出演で素顔が明らかに番組冒頭、「ちょっと気になってきた人がいて…」と唐突に切り出したあの。ゲストの河合郁人、さらば青春の光・森田哲矢から「急に恋愛番組？」と茶化されると、「そういう意味じゃなくて！」と否定し、「あまりにもボクの周りで名前を聞くようにな