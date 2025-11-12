日本サッカー協会(JFA)は12日、鹿島アントラーズユースのDF大川佑梧が怪我のためU-18日本代表を離脱すると発表した。これに伴う追加招集はない。同代表は12日にウェールズ・デンビーでU-18ウェールズ代表と国際親善試合を行う予定。6日から9日までは、同一メンバーで「U-18 Jリーグ選抜」としてイングランド遠征を実施していた。