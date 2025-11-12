日本サッカー協会(JFA)は12日、キリンチャレンジカップ2試合に臨む選手背番号を発表した。今回のシリーズから来年夏の北中米W杯で着用する新ユニフォームをお披露目。10番は引き続きMF堂安律(フランクフルト)が着ける。前回から念願の18番となったFW上田綺世(フェイエノールト)を始め、MF久保建英(ソシエダ)の20番、MF鎌田大地(クリスタル・パレス)の15番など常連組の背番号は変わらず、負傷明けで復帰したMF遠藤航(リバプール