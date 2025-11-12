11月11日（現地時間10日、日付は以下同）。デトロイト・ピストンズは、ホームのリトルシーザーズ・アリーナでワシントン・ウィザーズを迎えた。最大13点差をつけられたピストンズだったが、同点13度、リードチェンジ24度を記録した激戦を、延長の末に137－135で勝ち切ってみせた。 2連戦の2日目ということもあり、この日ピストンズはアサー・トンプソン（足首）、トバイア